Balıkesir'de maden ocağında göçük altında kalan işçi kurtarıldı - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama-Kurtarma ve AFAD ekipleri ile maden işçileri, uzun süren müdahalenin ardından Celalettin K'yi bulunduğu yerden çıkardı.

Göçük altında kalan ve ayağında kırık oluşan işçi Celalettin K. (49) için çalışma başlatıldı.

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