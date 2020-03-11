Balıkesir'de öğretmenler şehitler için mevlit okuttu, hayır yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de öğretmenler şehitler için mevlit okuttu, hayır yaptı - Son Dakika

Balıkesir'de öğretmenler şehitler için mevlit okuttu, hayır yaptı

6 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Türk Eğitim-Sen Temsilciliğinin şehitler için düzenlediği hayır büyük ilgi gördü.

Balıkesir'de öğretmenler şehitler için mevlit okuttu, hayır yaptı, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Türk Eğitim-Sen Temsilciliğinin şehitler için düzenlediği hayır büyük ilgi gördü. Koca camide şehitler için mevlit okutulup dualar yapılırken, namaz çıkışı cami önünde de yüzlerce vatandaşa etli pilav ve ayran ikramı yapıldı.


Türk Eğitim-Sen Burhaniye Temsilcisi Ali Bayraktar'ın öncülüğünde bir araya gelen öğretmenler, şehitler için hatimler okurken, Kocacami'de de mevlit okundu ve dualar yapıldı. Kocacami'de İmam Ali Akdağ ve Müezzin İsmail Baydemir tarafından mevlit okunurken, dualara yapıldı. Cami çıkışında da yüzlerce vatandaşa etli pilav ikramı yapıldı. Düzenlenen hayır büyük ilgi görürken, hayra İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve Müdür Yardımcısı Bilal Bilen ile çok salıda öğretmen ve vatandaşlar katıldı. Hayra katılanlara teşekkür eden Türk Eğitim-Sen temsilcisi Ali Bayraktar, "Eğitim-Sen olarak vatanları için hayatlarını feda eden şehitlerimiz için öğretmen arkadaşlarımız hatimler okudu. Kocacami'de de, hem bunun duasını yaptık, hem de mevlit okuttuk. Cami çıkışında da pilav ikramı yaptık. Başta Eğitim-Senli öğretmen arkadaşlarım olmak üzere hayrımıza katılan herkese teşekkür ediyorum. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyen kişileriz. Biz de öğretmenler olarak Eğitim-Senliler olarak gözümüzü kırpmadan vatan için her türlü fedakarlığa hazır olduğumuzu kamuoyuna bildirmek isteriz. Hayrımıza katılan herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Öğretmen Ahmet Altınsoy da, "Bu gün burada, ülkemizin bekası, milletimizin, ulusumuzun ve vatanımızın il ile bet payidar kalması için canlarını kanlarını feda etmiş aziz şehitlerimizi yad etmek için toplandık. Onlar için ne yapsak azdır. Unutmayalım, şehitler tepesi boş değil. ve asla da boş kalmayacak. Şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyoruz. Gazilerimize de acil şifalar diliyoruz." dedi. - BALIKESİR

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Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:08 Kaynak: İHA
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