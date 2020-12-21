Balıkesir'de ormanlık alanda yetişen melki sofraları süslüyor - Son Dakika

Balıkesir'de yağışların ardından ormanlık alanda kendiliğinden yetişen mantar çeşidi melki, vatandaşlardan ilgi görüyor.

Toplanması, bulunması zor olan ve semt pazarlarında kilogramı 35 liradan satılan melki, tavada sote yapılarak ya da fırında kızartılarak tüketiliyor.

Karesi ilçesine bağlı Kocaavşar Mahallesi kırsalında arkadaşlarıyla mantar toplayan Çağrı Ünal, melkilerin genelde çam ağaçlarının altında olduğunu belirtti.

Otların altında olan melkilerin, güneşi gördüklerinde görünür olduklarını ve daha rahat bulunduklarını ifade eden Ünal, "Melki toplamak için yağmurun yağması, güneşin çıkması ve toprağın yumuşak olması lazım. Ayak basılmadık yerlerde bulunuyor. Melki mantarının altı turuncu renklidir. Diğer mantarların altı beyazımsıdır." dedi.

Erol Yoran da melkinin yabani ya da zehirli türlerinden iyi ayırt edilmesi gerektiğini ifade etti.