Balıkesir\'de Park Halindeki Araç Yandı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde sabaha karşı park halindeki hafif ticari araç yandı.
Olay sabaha karşı Karesi ilçesinde meydana geldi. Toygar Mahallesi Deniz Sokak üzerinde park halindeki 10 ABA 494 plakalı hafif ticari araçta meydana gelen yangın, Karesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Sokaktaki vatandaşlar da söndürme çalışmalarında itfaiye ekiplerine yardımcı oldu. Araç yangınıyla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi. - BALIKESİR
