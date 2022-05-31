Balıkesir'de pikabın kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de pikabın kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

31.05.2022 01:40
Balıkesir'de pikabın kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde pikabın kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde pikabın kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Emre Yavaş (32) yönetimindeki 10 AGK 538 plakalı pikap, Emendere Mahallesi mevkisinde, park halindeki 10 ZH 645 plakalı kamyona çarptı.

Kazada ağır yaralanan pikap sürücüsü Yavaş ile araçtaki Ezgi Yavaş (29), olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince Sındırgı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ezgi Yavaş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edilen Emre Yavaş'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
300 yıllık tarihi caminin restorasyonu tamamlandı 300 yıllık tarihi caminin restorasyonu tamamlandı Gymnasiade 2022'de gümüş madalya kazanan Aleyna Karaca ödüllendirildi Gymnasiade 2022'de gümüş madalya kazanan Aleyna Karaca ödüllendirildi
Kaynak: AA

Balıkesir, Ölü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de pikabın kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
01:08 Tanju Özkan'ın kadın meclis üyesine yönelik sözleri AK Partiyi harekete geçirdi: Gereğini yapacağız
01:05 İngiltere'den gelen veriler korkuttu! Maymun çiçeği virüsü 179'a yükseldi
01:02 Gaziantep'te büyük vicdansızlık! Yaşlı kadının yüzüne tekme atıldı
00:49 Gündem olacak iddia: Irak'ta bulunan ABD askeri üssüne füze saldırısı
00:17 Evli adam yeni tanıştığı kadının evine gidince su içip bayıldı! Çıplak fotoğraflarıyla şantaj yaptılar
00:06 CHP'li Güzelmansur'dan benzin ve motorin fiyatlarını 6 TL birden düşürecek formül: ÖTV'yi sıfırlayıp KDV'yi yüzde 1'e düşürün
00:02 Nepal'de korkunç kaza! Dağa düşen uçakta bulunan 22 kişiden 21'i hayatını kaybetti
23:42 NATO üyeliğine başvuran İsveç ve Finlandiya'ya, Erdoğan'dan uyarı: Gerekli adımlar atılmazsa duruşumuz değişmeyecek
22:46 Erdoğan, önce Putin sonra Zelenski ile telefonda görüştü! İki lidere de aynı mesajı iletti
22:45 Bağcılar'da son 3 ayda 3 kez elektrikler kesildi! Uzun süre gelmeyen elektrik bölge halkını zor durumda bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 01:46:33. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de pikabın kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement