Balıkesir'de Huzur operasyonu: 49 gözaltı - Son Dakika
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Balıkesir'de Huzur operasyonu: 49 gözaltı

07.08.2022 14:55
Balıkesir'de Huzur operasyonu: 49 gözaltı

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptığı huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 49 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 11 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptığı huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 49 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 11 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç ve Havran ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 19 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 11 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 6 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 118 adet fişek, 5 adet ruhsatsız tüfek, Bu tüfeğe ait 8 kartuş ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Edremit, Karesi, Kepsut ve Gönen ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 30 şahıs yakalanırken, 1 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ele geçirildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Jandarma, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de Huzur operasyonu: 49 gözaltı - Son Dakika

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