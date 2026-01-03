Balıkesir'de Restorana Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Balıkesir'de Restorana Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

03.01.2026 00:35
Gömeç'te yeni yılın ilk saatlerinde yapılan saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir restoranda meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre yeni yılın ilk saatlerinde Kızko sahilinde bulunan bir restorana gelen Gürkan T. (42), işletme sahibi Ahmet E'den alkollü içecek istedi.

İşletmeden olumsuz yanıt alması üzerine aracına giderek tüfeğini alan zanlı Gürkan T, tekrar içeri girip etrafa rastgele ateş açtı.

Bu sırada işletmede bulunan Hasan Durko, Zafer A, işletme sahibi Ahmet E. ile ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. Çalışanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Hasan Durko'nun olay yerine hayatını kaybettiğini belirledi.

Ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alınan 3 yaralıdan Zafer A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kısa sürede jandarma ekiplerince gözaltına alınan Gürkan T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Balıkesir, Güvenlik, Güncel, Gömeç, Suç, Son Dakika

