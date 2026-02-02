Balıkesir'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika
Balıkesir'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü

02.02.2026 21:29
Edremit'te motosikletle gelen kasklı saldırganlar bir kişiyi vurdu, polis soruşturma başlattı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir iş yerine motosikletle gelen kasklı 2 şahsın açtığı ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Akçay Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önüne motosikletle gelen kasklı 2 şahıstan yolcu konumunda bulunan şüpheli, iş yerinin içine doğru hedef gözeterek ateş etti. Silahlı saldırıda E.T. (33) olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkesir, Güvenlik, 3. Sayfa, Edremit, Polis, Suç

