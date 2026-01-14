Balıkesir'de Spor Okulları Kayıtları Başlıyor - Son Dakika
Balıkesir'de Spor Okulları Kayıtları Başlıyor

14.01.2026 18:04
GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları için Balıkesir'de kayıtlar başladı, fırsatlar sunuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl ülkemizin 81 ilinde düzenlenen GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları için Balıkesir'de kayıtlar başlıyor. Çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan programlar, her yıl olduğu gibi yoğun ilgi görüyor.

Farklı yaş gruplarına ve bireysel ihtiyaçlara uygun olarak planlanan eğitimler sayesinde öğrenciler; sporun temel kazanımlarını edinmenin yanı sıra disiplin, takım ruhu ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanıyor. Engelsiz Spor Okulları ile özel bireylerin sportif faaliyetlere katılımı da desteklenerek sporun kapsayıcı yapısı güçlendiriliyor.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı tesislerde, uzman antrenörler eşliğinde sürdürülen çalışmalar; öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine imkan tanıyor. Yıl boyunca devam eden faaliyetler, sporun yaygınlaşmasına ve gençlerin aktif bir yaşam tarzı benimsemelerine önemli katkı sağlıyor.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin sporu yaşamlarının bir parçası haline getirmelerini ve yeteneklerini geliştirmelerini amaçlıyoruz. 2025 yılında 20 ilçemizde 31 branşta 22 bin 500 gencimize ulaşmanın gururunu yaşadık. 2026 yılında da daha fazla gencimize spor imkanı sunarak, yetenekli sporcuları keşfetmek ve geleceğin başarılı isimlerini yetiştirmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Sporla potansiyelini ortaya çıkarmak isteyen tüm gençlerimizi tesislerimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

GSB Spor Okulları, fiziksel aktivitenin yanı sıra sporu eğlenceli bir şekilde keşfetmek isteyen tüm gençlere kapılarını açıyor. Sporu yaşam tarzı haline getirmek isteyen gençlerimiz ve vatandaşlarımız, 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla en yakın ilçe müdürlüklerimizi ziyaret ederek programlar hakkında detaylı bilgi alabilir, başvurularını gerçekleştirebilirler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Engelliler, Balıkesir, Gençlik, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
