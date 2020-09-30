Balıkesir'de spor sahalarına bakım yapılıyor

Balıkesir'de Gençlik Spor Müdürlüğü il genelinde bulunan amatör lig maçlarının oynandığı sentetik sahalarda bakım çalışmalarına devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yer alan 5 tesiste sentetik futbol sahaları bakıma alındı. Amatör takımlar başta olmak üzere, okul spor takımları, İlçe ve belde takımlarının maçlarının ve antrenmanlarının yapıldığı sentetik çim sahalarımızın bakımları yapılıyor. Çalışmalar kapsamında, Bandırma Sanayi Sahası, Ali Hikmet Paşa Tesisleri ve Sentetik Çim Sahaları, Havran Sentetik Çim Sahası, Edremit Sentetik Çim Sahası ve Ayvalık Hüsnü Uğural Sentetik futbol sahalarımızın bakımları yapıldı.

Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında granül eklemesi, muhtelif yerlerin onarımı, silis kum atılması, lokal tadilatları ile tüm eksiklikleri gideriliyor. Sahanın fırçalanması işlemi ile sahada yatmış olan çim iplerini kaldırılıyor. Bunun yanı sıra toprak taneciklerinin, granüllerin ve yaprakların toparlanması sağlanıyor. Yapılan bakım işlemleri sahanın ömrünü uzatırken aynı zamanda halı sahaya yapışan sakız, mıcır, kabuk gibi maddelerin temizliği de sağlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, "Futbol sahalarının daha verimli ve sağlık bir şekilde hizmet verebilmesi noktasında tüm bakım ve yenileme çalışmalarımız devam edecek. Yapılan bakım çalışması sahaların ömrünü uzatırken, sahaların bakımı tamamlandığında, futbolcular daha sağlıklı ortamda müsabaka ya da antrenmanlarını yapmış olacaklar" diye konuştu. - BALIKESİR