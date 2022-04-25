Balıkesir'de tarihi meşe ağaçlarının yeşillenmesi ile renk cümbüşü yaşanıyor - Son Dakika
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Balıkesir'de tarihi meşe ağaçlarının yeşillenmesi ile renk cümbüşü yaşanıyor

25.04.2022 14:28

Balıkesir'de tarihi meşe ağaçlarının yeşillenmesi ile renk cümbüşü yaşanıyorBALIKESİR Burhaniye ilçesinde, adını Adramytteion antik kentinden alan Ören Mahallesinde tarihi meşe ağaçları yapraklanırken, sahiller renklendi.

Balıkesir'de tarihi meşe ağaçlarının yeşillenmesi ile renk cümbüşü yaşanıyor

BALIKESİR Burhaniye ilçesinde, adını Adramytteion antik kentinden alan Ören Mahallesinde tarihi meşe ağaçları yapraklanırken, sahiller renklendi. Bu güzellikten faydalanmak isteyen doğa tutkunu vatandaşlar soluğu sahilde almaya başladı. Meşe ağaçlarının yapraklanması ile renklenen mavi bayraklı plajlarda denize de girilmeye başlanırken, bayram öncesi ziyaretçi sayısı da artmaya başladı.

İlçenin Ören Mahallesindeki bin 620 adet tescilli tarihi meşe ağacının baharla birlikte yeşillenmesi, sahilde renk cümbüşü yaşattı. Bazı vatandaşlar Ören plajında denize girmeye başlarken, ziyaretçilerin sayısı da her geçen gün artmaya başladı. Ören de oturduğunu söyleyen Emekli Bankacı Mustafa Kabıyık, "Ören, dört dörtlük bir yer. Türkiye'nin güzel nadide yerlerinden biri. İnsanlarımızı alışmış. Bodrum, Marmaris, Çeşme. Ben oralara da gittim. Çok da kaldım. Ören, yeşillik bakımından tabiat bakımından Türkiye de eşi benzeri olmayan bir yer. Bunu arkadaşlarımızla da paylaşıyoruz. Hakikaten benim Türkiye de gezmediğim çok az bir yer kaldı. Edremit Körfezi hiçbir kirleticinin olmadığı bir yer. Yok böyle başka bir yer. Herkesi Ören'imize bekliyoruz" dedi. Emekli öğretmen Nejat Tuna da, "Ören, deniziyle meşe palamutları ile ağaçları ile böcekleri ile kuşları ile muhteşem yaşanacak güzel bir yer. Havası çok güzel. Oksijeni bol. Herkese tavsiye ederim. Deniz sezonu açılmak üzere. Bizde Ramazanın bitmesini iple çekiyoruz. Ramazan sonrası denize girmeye başlayacağız" dedi. Emekli Astsubay Mustafa Dirlik ise, " Ören'imizi seviyoruz. Ören'imiz Cennet gibi. Denizi ile kumu ile arkamızda bulunan meşe ağaçlarının yeşillikleri ile ünlü bir yerdir. Kıymetini bilelim. Herkesi davet ediyoruz buralara" diye konuştu .

Balıkesir'de tarihi meşe ağaçlarının yeşillenmesi ile renk cümbüşü yaşanıyor
Balıkesir'de tarihi meşe ağaçlarının yeşillenmesi ile renk cümbüşü yaşanıyor
Balıkesir'de tarihi meşe ağaçlarının yeşillenmesi ile renk cümbüşü yaşanıyor
Balıkesir'de tarihi meşe ağaçlarının yeşillenmesi ile renk cümbüşü yaşanıyor

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Balıkesir, Türkiye, Emekli, Ören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de tarihi meşe ağaçlarının yeşillenmesi ile renk cümbüşü yaşanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de tarihi meşe ağaçlarının yeşillenmesi ile renk cümbüşü yaşanıyor - Son Dakika
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