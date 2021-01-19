Balıkesir'de tefecilik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Balıkesir'de polisin düzenlediği tefecilik operasyonunda 5 zanlı yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, tefecilik yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı yaptıkları baskınlarda E.Ş, G.E, E.K, V.A. ve Ş.A'yı gözaltına aldı.

Adreslerinde çok sayıda senet ve borçluların isimlerinin yazılı olduğu ajandalar ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Diğer zanlı M.D'nin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.