Balıkesir'de Trafik Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde, otomobilin tıra arkadan çarptığı trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda seyreden K.E. idaresindeki 09 ARU 380 plakalı otomobil, İbirler Mahallesi yakınlarında henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen, 18 AAG 355 dorse plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç içinde sıkıştığı yerden çıkarılan K.E, ambulansla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine götürüldü. K.E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, tırın ve otomobilin çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.