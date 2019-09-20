Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de jandarma ekiplerinin Dursunbey ve Burhaniye ilçelerinde yaptığı iki ayrı operasyonda 22 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 18 gram selvi otu ve metamfetamin içiminde kullanılan 1 adet aparat ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Dursunbey ilçesi Bozyokuş Mahallesi'nde takibe aldığı M.Ş, A.A. ve E.K'nin araçlarında arama yaptı.

Yapılan aramalarda, 10 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin, 18 gram selvi otu ve metamfetamin içiminde kullanılan 1 adet aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Öte yandan Burhaniye ilçesi Mahkeme Mahallesi'nde durdurdukları araçta bulunan V.B. ve A.K'nin üzerini arayan jandarma ekipleri 12 gram esrar ele geçirdi. V.B. ve A.K, gözaltına alındı.