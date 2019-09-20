Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Balıkesir'de jandarma ekiplerinin Dursunbey ve Burhaniye ilçelerinde yaptığı iki ayrı operasyonda 22 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 18 gram selvi otu ve metamfetamin içiminde kullanılan 1 adet aparat ele geçirildi.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Balıkesir'de jandarma ekiplerinin Dursunbey ve Burhaniye ilçelerinde yaptığı iki ayrı operasyonda 22 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 18 gram selvi otu ve metamfetamin içiminde kullanılan 1 adet aparat ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Dursunbey ilçesi Bozyokuş Mahallesi'nde takibe aldığı M.Ş, A.A. ve E.K'nin araçlarında arama yaptı.

Yapılan aramalarda, 10 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin, 18 gram selvi otu ve metamfetamin içiminde kullanılan 1 adet aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Öte yandan Burhaniye ilçesi Mahkeme Mahallesi'nde durdurdukları araçta bulunan V.B. ve A.K'nin üzerini arayan jandarma ekipleri 12 gram esrar ele geçirdi. V.B. ve A.K, gözaltına alındı.

Balıkesir, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır polisi, DEAŞ'ın para transfer ağını ortaya çıkardı
DEAŞ'ın Telafer Emiri Kayseri'de yakalandı Fuhuş baskınında çete üyelerinin "Erkete" çalıştırdığı ortaya çıktı Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 10:51:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]