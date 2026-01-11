Balıkesir'de Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika
Balıkesir'de Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 10 Yaralı

11.01.2026 20:19
Balıkesir'de 12 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

BALIKESİR'de 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

Kaza, İzmir-İstanbul Otoyolu İstanbul yönü Soğucak-Kuyualan arasında meydana geldi. Balıkesir'de sürücülerinin kimliği henüz tespit edilemeyen 34 CLM 508, 34 FEK 898, 59 AGJ 682, 34 GDZ 892, 34 TM 7617, 10 TC 505, 34, GPH 649, 34 SB 4132, 45 UM 500, 34 EEY 475, 34 DZR 762, 35 CEG 356 plakalı hafif ticari araç ve otomobillerden oluşan 12 araç, zincirleme kazaya karıştı. İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde yapılan kontrolde A.D. adlı kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Polisin zincirleme kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

