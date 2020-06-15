Balıkesir'deki okullar LGS'ye hazırlanıyor - Son Dakika

Balıkesir'deki okullar LGS'ye hazırlanıyor

Karesi Belediyesi'nden okullarda dezenfekte çalışması

BALIKESİR - Karesi Belediyesi, pandemi döneminde 20 Haziran Cumartesi günü uygulanacak olan Liselere Giriş Sınavı öncesinde sınav yapılacak okullarda dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiriyor. Dezenfekte edilecek olan 26 okul öğrencilerin sağlığı için sınava hazır hale getirilecek.

20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı öncesinde Karesi'deki okul binalarının sınava hazırlanması çalışmalarına başlandı. Korona virüs salgını döneminde yapılacak olan sınav öncesinde Karesi Belediyesi ekipleri sınav yapılacak okulları dolaşarak öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda sınava girmeleri için sınıfları, ortak kullanım alanlarını, koridorlar ve lavaboları tek tek dezenfekte ediyor. Karesi'de 16'sı merkez, 10'u ise kırsal olmak üzere toplam 26 okulda hazırlık çalışmaları sürüyor.

Karesi Belediyesi, çevre ve halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı yaptığı tüm ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçları kullanıyor.

Başkan Orkan: Tüm öğrencilerimize başarılar dilerim

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, korona virüs sürecinde öğrencilerin LGS maratonunda endişe etmeden ve sağlıklı koşullarda sınava girmeleri için çalışma yürüttüklerini ifade ederek, "Karesi'deki okullarımız LGS için özel olarak dezenfekte ediliyor. Öğrencilerimiz iç rahatlığıyla gerekli kişisel önlemlerini alarak, sınava katılabilirler. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.