Kazada minibüs sürücüsü Altınyurt ile aynı araçtaki Ayşe Karaca (59), Ayşe Atik (49), Hatice Karakoç (49), Aysel (46) ve Emine Turhan (67), Ramazan Konak (52) ve Meryem Cebeş (42) hayatını kaybetmiş, aralarında kamyon sürücüsünün de bulunduğu 10 kişi yaralanmıştı. Kazada yaşamını yitiren minibüs sürücüsü Altınyurt'un cenazesi, dün Çınar Mahallesi'nde toprağa verilmişti.

Kaynak: AA

Ayşe Karaca, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'deki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazeleri aynı mahallede defnedildi - Son Dakika

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