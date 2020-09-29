Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında 5 tutuklama - Son Dakika

Balıkesir'de polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı 4 operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ikisi il merkezinde, biri Gönen ve biri Erdek ilçelerinde olmak üzere 4 operasyon düzenledi.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 14 adet sentetik ecza hap, 17,70 sentetik uyuşturucu, 5,64 gram esrar, 4,50 gram esrar tohumu, hassas terazi, 4 adet uyuşturucu içiminde kullanılan payp tabir edilen cam aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi, biri savcılıkça serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan 5'i tutuklandı, biri adli kontrol kararıyla salıverildi.