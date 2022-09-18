Balıkesir haberi... Marmara'da hava sıcaklığı 4- 9 derece düşüyor, yağmur geliyor - Son Dakika
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Balıkesir haberi... Marmara'da hava sıcaklığı 4- 9 derece düşüyor, yağmur geliyor

18.09.2022 17:30
Balıkesir haberi... Marmara'da hava sıcaklığı 4- 9 derece düşüyor, yağmur geliyor

Balıkesir habere göre METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ile 9 derece altında seyretmesi ve salı gününden itibaren yağışın beklendiğini açıkladı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ile 9 derece altında seyretmesi ve salı gününden itibaren yağışın beklendiğini açıkladı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde olduğu bölgede yarından itibaren kademeli olarak düşüp hafta ortasından itibaren yağışla birlikte hissedilir derece azalacağı ve mevsim normallerinin altında gerileceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, salı ve çarşamba günlerinde Sakarya çevrelerinde, perşembe günü bölge genelinde yerel olarak görülecek olan sağanak şeklindeki yağışların, cuma ve cumartesi günlerinde ise bölgenin doğusunda aralıklarla devam etmesi beklendiği kaydedildi.Bölge illerinde hafta içinde en yüksek hava sıcaklıklarının, İstanbul'da 24- 18, Edirne'de 25- 21, Kırklareli'de 24- 20, Tekirdağ'da 25- 22, Kocaeli'de 29- 20, Sakarya'da 25- 19, Yalova'da 24- 16 derece olarak beklendiği belirtildi.


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ZONGULDAK AÇIKLARINDA PALAMUT BOLLUĞU ZONGULDAK AÇIKLARINDA PALAMUT BOLLUĞU Marmara Bölgesi'nde sıcaklık mevsim normallerinin 4 ila 9 derece altına düşecek Marmara Bölgesi'nde sıcaklık mevsim normallerinin 4 ila 9 derece altına düşecek
Kaynak: DHA

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir haberi... Marmara'da hava sıcaklığı 4- 9 derece düşüyor, yağmur geliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir haberi... Marmara'da hava sıcaklığı 4- 9 derece düşüyor, yağmur geliyor - Son Dakika
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