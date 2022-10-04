Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kentteki bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Bandırma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de düzenlenen operasyonda 95 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

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