Edinilen bilgiye göre, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü , Altınoluk Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında Doyran Mahallesi sınırlarında Kazdağları eteklerinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına 2 helikopter, 2 uçak ile 13 dakika içinde müdahale edildi. Yangına 3 arazöz, 1 su ikmal aracı ile soğutma ve söndürme çalışmalarına geçildi. Yangında yaklaşık 1 dönüm çamlık alan zarar gördü. Yangının örtü yangını olarak gerçekleştiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Balıkesir, Kaz Dağı, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kazdağları'nda orman yangını - Son Dakika

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