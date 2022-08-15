Kazdağları'nda orman yangını - Son Dakika
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Kazdağları'nda orman yangını

15.08.2022 15:46
Kazdağları'nda orman yangını

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü, Altınoluk Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında Doyran Mahallesi sınırlarında Kazdağları eteklerinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına 2 helikopter, 2 uçak ile 13 dakika içinde müdahale edildi. Yangına 3 arazöz, 1 su ikmal aracı ile soğutma ve söndürme çalışmalarına geçildi. Yangında yaklaşık 1 dönüm çamlık alan zarar gördü. Yangının örtü yangını olarak gerçekleştiği öğrenildi. - BALIKESİR

YORUMLAR
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Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı Balıkesir'de yerleşim yerine inen yaban domuzları görüntülendi Balıkesir'de yerleşim yerine inen yaban domuzları görüntülendi
Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Balıkesir, Kaz Dağı, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazdağları'nda orman yangını - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kazdağları'nda orman yangını - Son Dakika
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