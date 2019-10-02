Balıkesir Teknokent'te KOSGEB destekleri anlatıldı

Balıkesir Teknokent, Balıkesir Üniversitesi Proje Koordinasyon Ofisi ve KOSGEB iş birliğiyle "KOSGEB Destekleri ve Girişimcilik Atölyeleri" konulu ilk faaliyetini Balıkesir Teknokent binasında gerçekleştirdi.



Etkinlik Kapsamında Balıkesir Üniversitesi öğrencilerine ve Girişimcilere KOSGEB Destekleri tanıtıldı. Eş zamanlı düzenlenen oturumlarda; Temel Bilimler, Veteriner ve Tıp Bilimleri Oturumu, Mühendislik Bilimleri oturumu, Sosyal Bilimler Oturumu düzenlenerek iş fikri olanlar için Girişimcilik Atölyesi çalışmaları yapıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Erhan Balcı yaptı. Balcı, Teknokent'lerin yenilikçi, Ar-ge ve yazılım firmalarının kurulması ve büyümesini amaçlayan organizasyonlar olduğunu, dolayısıyla girişimciliği destekleyen ve özendiren türden etkinliklere büyük önem verdiklerini belirterek, etkinliğin Balıkesir Sanayi ve Ticaret hayatına katkı yapacak yeni iş fikirlerinin oluşturması dilediklerini ifade etti. Etkinliğe katılan üniversite öğrencileri iş fikirlerini paylaşıp projelendirme detaylarını öğrenme fırsatı buldukları etkinlikte KOSGEB Balıkesir il Müdürü Dr. Deniz Timurçin, KOSGEB destekleri hakkında katılımcılara bilgi verdiği bir sunum yaptı. Etkinlik Kobi Uzmanları Fatih Rüştü Keleş, Kadir Dağdeviren, Deniz Aydın ve Uğur Şeker'in sunumlarıyla devam ettikten sonra. İş fikri olanlar için eş zamanlı olarak düzenlenen Girişimcilik atölyelerinin düzenlenmesinin ardından sona erdi. - BALIKESİR