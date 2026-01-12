Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 19. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u 90-88 yendi.
Ligin 19. haftasının kapanış maçında iki takım, Kurtdereli Spor Salonu'nda karşılaştı.
Konuk ekibin, ilk yarısını 40-35 önde bitirdiği karşılaşmanın normal süresi 75-75 sona erdi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, uzatmaya giden maçtan 90-88 galip ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Balıkesir, Uzatmada Kazandı! - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?