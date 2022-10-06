Balıkesir Valisi Şıldak çeltik hasadına katıldı - Son Dakika
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Balıkesir Valisi Şıldak çeltik hasadına katıldı

06.10.2022 10:56
Balıkesir Valisi Şıldak çeltik hasadına katıldı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Gönen ilçesi ziyaretinde çeltik hasatı gerçekleştirdi, çeşitli incelemelerde bulundu.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Gönen ilçesi ziyaretinde çeltik hasatı gerçekleştirdi, çeşitli incelemelerde bulundu.

Vali Hasan Şıldak, Gönen İlçesi Gündoğan Mahallesinde üreticilerle çeltik hasadı yaptı. Türkiye'nin üçüncü sıradaki yeriyle çeltik ambarı olan Balıkesir'de, hasat döneminin sonuna yaklaşılıyor.

Vali Şıldak, beraberinde Gönen Kaymakamı Arslan Yurt ve İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan'ın da bulunduğu programda çeltik kurutma alanlarında da incelemelerde bulundu. Üreticilerle sohbet eden Şıldak, çeltik üretimi hakkında bilgi aldı.

Programına Gönen İlçesinde üretim yapan, Alfa Tohumculuk ve Zeki Gıda işletmelerini ziyaretle devam eden Vali Şıldak, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayan işletmelerdeki çalışmaları yerinde inceledi.

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Kaynak: AA

Hasan Şıldak, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir Valisi Şıldak çeltik hasadına katıldı - Son Dakika

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