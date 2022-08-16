Balıkesir Valisi Hasan Şıldak vatandaşlara aşure dağıttı - Son Dakika
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Balıkesir Valisi Hasan Şıldak vatandaşlara aşure dağıttı

16.08.2022 13:00
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak vatandaşlara aşure dağıttı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure etkinliğine katıldı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure etkinliğine katıldı.

Vali Şıldak, Altıeylül Belediyesi ve Balıkesir Sebze ve Meyveciler Odası ile Manifaturacı ve Tuhafiyeciler Odası tarafından Gümüşçeşme Mahallesi Vehbi Bolat Caddesi'ndeki pazar yerinde düzenlenen aşure etkinliğine katıldı.

Burada vatandaşlarla bir süre sohbet eden Şıldak, daha sonra ay ve yıldızla süslü kazanda aşure dağıttı.

Etkinlikte Vali Şıldak'a Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ve oda başkanları eşlik etti.

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Kaynak: AA

Hasan Şıldak, Altıeylül, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir Valisi Hasan Şıldak vatandaşlara aşure dağıttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Balıkesir Valisi Hasan Şıldak vatandaşlara aşure dağıttı - Son Dakika
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