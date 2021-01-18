Balıkesir ve Dursunbey'de sokak ve yaban hayvanları için yem bırakıldı - Son Dakika

Balıkesir ve Dursunbey ilçesinde kar yağışının ardından sokak ve yaban hayvanları için yemleme etkinliği yapıldı.

Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Yayla mevkisinde yaban hayvanları için yaşam alanlarına saman ve yem döktü.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Balıkesir Temsilciliği üyeleri de yağan karın ardından sokak hayvanları için kentin bazı noktalarına mama bıraktı.

TÜGVA İl Temsilcisi Beşir Islak, "Bir gençlik vakfı olarak biz de yoğun kar yağışının olduğu bugünlerde sokaktaki dostlarımıza ulaştırılamayan mamaları ulaştırdık. Yağışın devam etmesi halinde gönüllü olarak bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.