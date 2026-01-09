Balıkesirspor\'a Yeni Teknik Direktör

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yakaladığı seriyle ilk yarıyı 28 puanla Play-Off potasında tamamlamasına rağmen devre arasındaki kulüpteki ekonomik sıkıntılar nedeniyle önemli oyuncularını ve Teknik Direktör Cem Kavçak'ı kaybeden Balıkesirspor, ikinci yarı maratonu öncesi takımı Zafer Uysal'a emanet etti. Son olarak Amasyaspor FK'yı çalıştıran 50 yaşındaki Zafer Uysal sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Balıkesirspor gibi köklü, şehrin yüreğiyle atan büyük bir camiaya geldiği için onur, gurur ve sorumluluk duyduğunu söyleyen Uysal, "Ben ve ekibim, bu tarihi kulübün hak ettiği yerlere ulaşması, başarıya yeniden kavuşması ve bu şehrin gururu olması için var gücümüzle, terimizle, aklımızla ve yüreğimizle mücadele edeceğiz" dedi.

"Takım olarak sahada mücadeleci, disiplinli ve organize bir futbol oynayacağız" diyen Zafer Uysal, "Defansif sağlamlık ve ofansif etkinlik arasında bir denge kuracağız. Her oyuncumuzun değerini bilecek, onları en doğru pozisyonlarda, en verimli şekilde oynatmak için çalışacağız. Kulübü sadece sahada değil, masada da güçlendirecek, sürdürülebilir ve akıllı bir sportif yapılanmanın temellerini atmaya odaklanacağız. Altyapımızdan gelecek genç yeteneklere şans verecek, onları takımımızın bel kemiği haline getirmek en büyük hedeflerimizden biri olacak. Bu göreve bir iş olarak değil, bir hizmet ve aidiyet duygusuyla geldik. Tribünlerdeki her bir taraftarın sesini sahada hissettireceğiz. Bu bağ, bizim en büyük gücümüz olacak" diye konuştu.

CAMİAYA ÇAĞRI

Camiaya çağrı yapan Uysal, "Balıkesirspor'un başarısı ancak ve ancak hep birlikte kenetlenerek mümkündür. Yönetimi, teknik ekibi, futbolcuları, personeli ve siz değerli taraftarlarımızla tek yürek olmalıyız. Geçmişte yaşanan ayrılıklar ve hayal kırıklıkları bir kenarda dursun. Bugün, birlikte yeni bir sayfa açma, birlikte dirilme ve birlikte yürüme günüdür. Sizden tek isteğim; bize güvenin, bize inanın ve bize sahip çıkın. O stadı doldurun, sesinizle bize güç verin. Biz de size, alın teriyle, profesyonellikle ve bu şehrin onurunu her koşulda savunarak karşılık vereceğiz. Yol uzun, meşakkatli ama bir o kadar da kutsal. Hep birlikte, omuz omuza yürüyeceğiz. Balıkesirspor'un yeniden şahlanışı için çalışmaya şimdiden başlıyoruz" açıklamasını yaptı.