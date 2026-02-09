Balıkesirspor, Afyonspor'u Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Balıkesirspor, Afyonspor'u Geçti

Balıkesirspor, Afyonspor\'u Geçti
09.02.2026 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesirspor, Afyonspor'u 3-0 yenerek Play-Off hattındaki yerini korudu.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda çıktığı 2 maçında lider Kütahyaspor'a 2-1 yenildikten sonra düşme hattındaki Afyonspor'u 3-0 mağlup eden Balıkesirspor gönül aldı. Rakibini ilk yarıda Akın ve Yekta, ikinci devrede ise Sedat Yiğit'in attığı gollerle dize getiren kırmızı-beyazlılar, Play-Off hattında 5'inci sıradaki yerini korudu.

Ligin ikinci devresinde çıktığı 5 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alarak 7 puan toplayan ve 38 puana ulaşan Bal-Kes, haftayı mağlubiyetle kapatan takipçileri Uşakspor'un 3, Denizli İdmanyurdu'nun 5 puan önüne geçti. Kırmızı-beyazlılar, önümüzdeki 5 haftalık periyotta sırasıyla alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Alanya 1221, Eskişehir Anadolu Spor (D), İzmir Çoruhlu FK, Nazilli Spor (D) ve Altay'la kozlarını paylaşacak.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Balıkesirspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesirspor, Afyonspor'u Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akılalmaz olay Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek 4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
Ahmet Minguzzi için Sultanahmet’te mevlit okutuldu Herkesin dikkatini çeken tek bir an var Ahmet Minguzzi için Sultanahmet'te mevlit okutuldu! Herkesin dikkatini çeken tek bir an var
Yolda ilerleyen araca fare atladı, polisi görünce kaçtı Yolda ilerleyen araca fare atladı, polisi görünce kaçtı
RAMS Başakşehir kaybetmeyi unuttu Bir galibiyet daha RAMS Başakşehir kaybetmeyi unuttu! Bir galibiyet daha

13:47
Fener’in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
13:33
CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan transfer için ilk sinyali verdi
CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan transfer için ilk sinyali verdi
13:26
Real Madrid tek başına kaldı Dünya devi tartışmalı projeden resmen çekildi
Real Madrid tek başına kaldı! Dünya devi tartışmalı projeden resmen çekildi
12:39
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e suç duyurusu
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
12:06
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’ten bir skandal görüntü daha
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha
11:57
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 13:51:01. #7.11#
SON DAKİKA: Balıkesirspor, Afyonspor'u Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.