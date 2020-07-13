Balıkesirspor aşığı berber dualar ile toprağa verildi - Son Dakika

Balıkesirspor aşığı berber dualar ile toprağa verildi

Balıkesir'de berberlik yapan ve Balıkesirspor aşığı olarak bilinen Mehmet Dinçer geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Balıkesir'de berberlik yapan ve Balıkesirspor aşığı olarak bilinen Mehmet Dinçer geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.


Balıkesir'in tanınmış ve sevilen berberlerinden olan ve iyi bir Balıkesirspor taraftarı olan 32 yaşında ki Mehmet Dinçer evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. 32 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Dinçer'in cezesi Bigadiç'in Bademli kırsal mahallesinde toprağa verildi. Dinçer'in cenazesine Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Balıkesirspor yöneticileri, Balıkesirspor Teknik sorumlusu Umut Baysal, Balıkesirspor taraftar derneklerine bağlı çok sayıda taraftar ve akrabaları katıldı. Mehmet Dinçer'in tabutunun üzerine çok sevdiği Balıkesirspor forması asıldı. - BALIKESİR

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Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Balıkesirspor aşığı berber dualar ile toprağa verildi - Son Dakika
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