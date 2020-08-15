Balıkesirspor'da Ümit Arslan dönemi - Son Dakika

Balıkesirspor'da Ümit Arslan dönemi

TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'da yapılan olağan genel kurul sonucunda kulübün yeni başkanı Ümit Arslan oldu.

Balıkesirspor'da Ümit Arslan dönemi, System.String[]

TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'da yapılan olağan genel kurul sonucunda kulübün yeni başkanı Ümit Arslan oldu. Kadir Dağlı ve yönetiminin mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra edilmediği kongrede 329 delegenin oyunu alan Ümit Arslan başkanlığa seçildi. Mevcut başkan Kadir Dağlı ise 150 oyda kaldı.

Daha önce 7 Ağustos'ta yapılması planlanan ancak çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 14 Ağustos'a ertelenen Balıkesirspor'un olağan kongresi Alparslan Türkeş Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Kongrenin divan başkanlığına oy birliğiyle Mehmet Çalışkan seçildi. Çalışkan yaptığı konuşmada kongrenin Balıkesirspor'a hayırlar getirmesini diledi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede yönetim kurulu faaliyet raporu Başkan Kadir Dağlı tarafından okundu. Dağlı, 7 Haziran 2019 tarihinde göreve geldiklerinde nefesi kesilmiş bir Balıkesirspor bulduklarını söyledi.

Borç 58 milyon 727 bin

Asbaşkan ve Mali İşlerden Sorumlusu Sefer Coşkun ise kulübün kesin borcunun 58 milyon 727 bin TL olduğunu söyledi. Coşkun, ayrıca UÇK'da 17 futbolcunun dosyası olduğunu ve yaklaşık 20 milyon TL'nin ödenmesi gerektiğini açıkladı.

Yönetim ibra edilmedi

Öte yandan mevcut yönetim kurulu oy çokluğuyla ibra edilmedi. Oyların sayılmasını isteyen Başkan Kadir Dağlı, salondakiler tarafından eleştirildi. Divan Başkanı Mehmet Çalışkan 3. kez oylama yapılmasına karar verdi ve oylar sayıldı. Başkan adayı Ümit Arslan ise oylamanın 3. kez yapılmasına tepki gösterdi. Sayımın ardından yönetim kurulunun mali ve idari yönden ibra edilmediği tekrarlandı. Devamında da Denetleme Kurulu yine oy çokluğuyla ibra edilmedi.

Başkanlık için mevcut başkan Kadir Dağlı ile birlikte başkan adayları Ümit Arslan ile İbrahim Kaya listelerini divana verdi. Daha sonra adaylar konuşmasını yaptı. Kadir Dağlı konuşmasını kısa yaparken, İbrahim Dağlı ise listesindeki isimlerin kendilerini Balıkesir'e adadığını söyledi.

Hedef 2023'te Süper Lig

Başkan adayı Ümit Arslan yaptığı konuşmada hedeflerinin 2023 yılında Süper Lig'e yükselmek olduğunu söyledi. Balıkesirspor'un geleceği için tarihi bir gün olduğunu belirten Arslan, "Burada bulunma sebebimiz Balıkesirspor'u hak ettiği yere taşımaktır. Aynı amaç üzerinde birleştiğimiz isimlerle bir araya geldik. Gün, birlik günüdür. Gönül isterdi ki bugün taraftarlarımızla olalım ancak pandemi nedeniyle bizimle birlikte olamamışlardır. Şartlar ne olursa olsun takımının yanında olan cefakar taraftarlarımızın bugün yüreğinin burada attığını biliyorum. Balıkesirspor'u hak ettiği başarılı günlere ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız. Bizim yönetimimizde en büyük vaadimiz şeffaflık olacaktır. Hesap verilebilirlik için dürüstlük en büyük erdemimiz olacak. Kulüp kasasına giren çıkan her kuruşu tüm taraftarlar takip edebileceklerdir. Hedeflerimiz arasında sürdürülebilirlik, kurumsallaşma, altyapı var. Bunu başaracağız. 1 yıl içerisinde kulübümüzün bulunduğu alanı yenileyeceğiz. Bunun sözünü veriyoruz. En büyük hedefimiz 2023 yılında Süper Lig'de olmak. Kulübün içinde bulunduğu durumu biliyoruz. Mali açıdan zor günler geçiren kulübü düzlüğe çıkarmak için daha çok çalışacağız. Gece gündüz durmadan yorulmadan çalışacağız. Balıkesirspor'u bu şehrin yüküymüş gibi gösterenlere inat şehrin en değerli markası olduğunu göstereceğiz. İlk önceliğimiz transfer tahtasını açmak olacak. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bundan şüpheniz olmasın. Balıkesirspor'a kalıcı gelir konusunda çalışmalarımız olacak. Günü kurtaran hesaplar yapmayacağız. Ekonomik sıkıntıları ortadan kaldıracak projelerimiz hazırdır. Boş vaatler vermek için çıkmadık. Balıkesirspor'u siyaset üstü bir yönetim temsil edecektir. Balıkesirspor'u eski günlerine döndürmek en büyük dileğimizdir. Ben değil, biz olmak istiyoruz. Bir olup Balıkesirspor'u hak ettiği yere çıkarmak için bu kutlu yürüyüşe herkesi davet ediyorum" diye konuştu

Ümit Arslan açık ara kazandı

Yapılan konuşmaların ardından oylamaya geçildi. 508 delegenin oy kullandığı kongrede Ümit Arslan, 329 oy alarak yeni kulüp başkanı oldu. Kadir Dağlı ise 150 oyda kaldı. Sonuçların açıklanmasından sonra konuşan Ümit Arslan, "Artık Balıkesirspor'da alma dönemi bitmiştir, verme dönemi başlamıştır. Delegelere sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Balıkesirspor'a hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Ümit Arslan listesi

Yeni Başkan Ümit Arslan'ın listesinde, İlhan Eker, Metin Özpınar, Murat Ustalı, Ahmet Sakbaş, Ferit Gündoğdu, Rıza Tekin, Erol Çetin, Kazım Çaylan, Mehmet Demiraslan, Cem Özışıklıoğlu, Aytuğ Yormaz, Burak Ceylan, Harun Özkan, İbrahim Teke, Sinan Eren, Ümmet Şengül, İbrahim Akdeniz, Hüseyin Atikler, Sadettin Akbaba ve Cihan Çakır bulunuyor. - BALIKESİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Kadir Dağlı, Ümit Arslan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 09:03

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Balıkesirspor'da Ümit Arslan dönemi - Son Dakika Spor
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