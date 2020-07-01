Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi

TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'da Teknik Direktör Yusuf Şimşek ile yollar ayrıldı. Fatih Karagümrük maçı öncesi istifa eden Yusuf Şimşek, kırmızı-beyazlıların başında 10 maç görev aldı.



Balıkesirspor istifa kararını resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Kulüp yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Balıkesirspor Kulübü Yönetim Kurulu Kararıyla 6 Şubat 2020'de anlaşarak göreve getirdiğimiz Teknik Sorumlu Yusuf Şimşek ve Ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Görev yaptıkları süreçte Balıkesirspor Kulübüne verdikleri emek ve katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. Yaşamlarında ve çalışma hayatlarında canı gönülden başarılar dileriz"



7 maçtır galibiyet alamayan Balıkesirspor'da Teknik Direktör Yusuf Şimşek görevden ayrıldı. 9 Şubat 2020'de takımın başında ilk maçına çıkan Yusuf Şimşek, 10 maçta 2 galibiyet 4 beraberlik 4 yenilgi aldı. Öte yandan ligde yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Balıkesirspor'da bu maça takımın başında yardımcı antrenör Engin Çatır'ın çıkacağı öğrenildi. - BALIKESİR