Balıkesirspor, Serhat Velioğlu ile Sözleşme Uzattı
06.02.2026 13:07
Balıkesirspor, iç transferde Serhat Velioğlu'nun sözleşmesini 2025-2026 sezonuna kadar uzattı.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Balıkesirspor iç transferde Serhat Velioğlu'nun sözleşmesini uzattı.

Dış transferde Ozan Karabacak, Hüseyin Melih Karabacak ve Mert Hüseyin Esenli'yi kadrosuna katan Balıkesirspor, iç transferde de sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolcusu Serhat Velioğlu ile yeni mukavele imzaladı.

Balıkesirspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2025-2026 futbol sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan değerli oyuncumuz Serhat Velioğlu ile önümüzdeki sezonda da birlikteyiz. Oynadığı oyun ve gösterdiği karakterle takımımızın en önemli isimlerinden biri haline gelen Serhat'la yapılan anlaşmanın hayırlı olmasını temenni ediyor, oyuncumuza şanlı armamız altında başarılı sezonlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesirspor, Futbol, Spor, Son Dakika

