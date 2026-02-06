Balıkesirspor, Serhat Velioğlu ile Sözleşme Yeniledi

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Balıkesirspor iç transferde sözleşmesi sezon sonunda bitecek 30 yaşındaki ön libero Serhat Velioğlu'yla kontrat yeniledi. Kırmızı-beyazlı kulüp sezon başında imza attığı takımda 18 maçta 3 gol, 3 asistle görev yapan Serhat ile ilgili, "2025-2026 futbol sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan değerli oyuncumuz Serhat Velioğlu ile önümüzdeki sezonda da birlikteyiz. Oynadığı oyun ve gösterdiği karakterle takımımızın en önemli isimlerinden biri haline gelen Serhat'la yapılan anlaşmanın hayırlı olmasını temenni ediyor, oyuncumuza şanlı armamız altında başarılı sezonlar diliyoruz" açıklamasını yaptı.