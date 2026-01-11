Balıkesirspor, Söke 1970'i 2-1 Yendi

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta üst sıraları hedefleyen Balıkesirspor ve Söke 1970 Spor'un maçında kazanan ev sahibi Balıkesirspor oldu: 2-1. Maçın 35'inci dakikasında Söke 1970 Spor Berhan'ın golüyle öne geçti: 0-1. Balıkesirpor 40'ıncı dakikada Yekta'nın ayağından beraberliği yakaladı: 1-1. Mücadelenin 90+4'üncü dakikasında Sedat Yiğit attığı gol Balıkesirspor'a galibiyeti getirdi: 2-1. Bu sonucun ardından Balıkesirspor puanını 31 yaparken Söke 21 puanda kaldı.