Balıkesirspor, Söke 1970 ile Karşılaşıyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk yarıyı 28 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Balıkesirspor yarın ikinci devrenin ilk haftasında 21 puanı bulunan 9'uncu basamaktaki Söke 1970'i misafir edecek. Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak randevuda Cantürk Kılıç düdük çalacak. Ara transfer döneminde ödemeleri yapılmayan Artun, Hasan, Mehmet, Bora gibi oyuncularını kaybeden Balıkesir temsilcisinde istifa eden Cem Kavçak'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Zafer Uysal, takımın başındaki ilk sınavına çıkacak.