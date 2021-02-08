Balıkesirsporlu Taşkın Çalış, Akhisarspor'a 3 frikik golü birden attı

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Balıkesirspor sahasında Akhisarspor'u konuk etti. Rakibini 3-0 mağlup eden ev sahibi ekipte Taşkın Çalış, adeta frikik resitali sundu.
41, 45 ve 90'ıncı dakikalarda serbest vuruştan 3 gol atan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımına 3 puanı getiren isim oldu.
Konuk takımda 39'da Onurcan Güler, 42'de Halil Yeral kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Balıkesirspor puanını 19'a yükseltti.
Bu sezon 1. Lig'de 18 maçta forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 4 gol atıp 1 de asist yaptı.
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