Balıkesirsporlu Taşkın Çalış, Akhisarspor'a 3 frikik golü birden attı - Son Dakika

Balıkesirsporlu Taşkın Çalış, Akhisarspor'a 3 frikik golü birden attı

08.02.2021 09:59
Balıkesirsporlu Taşkın Çalış, Akhisarspor'a 3 frikik golü birden attı, System.String[]

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor, sahasında Akhisarspor'u 3-0 yendi. Ev sahibi takımın orta saha oyuncusu Taşkın Çalış, 3 golü de duran toptan kaydetti.

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Balıkesirspor sahasında Akhisarspor'u konuk etti. Rakibini 3-0 mağlup eden ev sahibi ekipte Taşkın Çalış, adeta frikik resitali sundu.

ÜÇÜ DE FRİKİKTEN

41, 45 ve 90'ıncı dakikalarda serbest vuruştan 3 gol atan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Balıkesirsporlu Taşkın Çalış, Akhisarspor'a 3 frikik golü birden attı

Konuk takımda 39'da Onurcan Güler, 42'de Halil Yeral kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Balıkesirspor puanını 19'a yükseltti.

Bu sezon 1. Lig'de 18 maçta forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 4 gol atıp 1 de asist yaptı.

Balıkesirsporlu Taşkın Çalış, Akhisarspor'a 3 frikik golü birden attı

Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Taşkın Çalış, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesirsporlu Taşkın Çalış, Akhisarspor'a 3 frikik golü birden attı - Son Dakika Spor


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