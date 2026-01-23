Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı İstanbul'da - Son Dakika
Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı İstanbul'da

23.01.2026 15:45
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Balkan ülkeleri bakanları İstanbul'da bir araya geldi.

(ANKARA) - Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ Dışişleri Bakanları'nın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu'nun İkinci Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da yapıldı. Toplantıya, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç, Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timco Mucunski, Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Curiç ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç katıldı. Toplantı öncesinde Bakanlar aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Kaynak: ANKA

