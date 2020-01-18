Balkonda yakılan mangal itfaiyeyi alarma geçirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balkonda yakılan mangal itfaiyeyi alarma geçirdi - Son Dakika

Balkonda yakılan mangal itfaiyeyi alarma geçirdi

6 saat önce

Balkonda yakılan mangal itfaiyeyi alarma geçirdiANTALYA'nın Manavgat ilçesinde balkondan yükselen dumanı gören vatandaş 'ev yanıyor' diye itfaiyeyi aradı.

Balkonda yakılan mangal itfaiyeyi alarma geçirdi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde balkondan yükselen dumanı gören vatandaş 'ev yanıyor' diye itfaiyeyi aradı. Gelen itfaiye ekipleri dumanın yakılan mangaldan çıktığını anlayınca geri döndü.

Manavgat'ın Örnek Mahallesi'nde bir evin balkonunda yakılan mangalın çıkardığı duman nedeniyle vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ev yangını ihbarında bulundu. Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Verilen adreste yangını bulamayan itfaiye ve diğer ekipler, çevrede yaptıkları araştırmadan bir sonuç alamadı.

Bu sırada itfaiye ekiplerini gören bir vatandaş sokaktaki dairelerden birinde ikamet edenlerin balkonda mangal yaktıklarını, daha sonra mangalı söndürürken duman çıktığını, ihbarda bulunan vatandaşın dumanı yangın zannetmiş olabileceğini söyledi. Çevrede bir süre daha araştırma yapan ekipler, geri döndü.

Balkonda yakılan mangal itfaiyeyi alarma geçirdi

Manavgat, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sabiha Gökçen'de yer alan uyku kabinleri, fiyatına rağmen ilgi görüyor
Haftalık 40 lira için her gün hurda topluyor Kars'ta kaşları buz tutan vatandaşa "Hava soğuk mu?" sorusu yöneltildi Meteoroloji, yeni hafta öncesi soğuk hava için alarm verdi! İşte il il hava durumu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 19:22:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balkonda yakılan mangal itfaiyeyi alarma geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]