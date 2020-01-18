Balkonda yakılan mangal itfaiyeyi alarma geçirdi - Son Dakika

Balkonda yakılan mangal itfaiyeyi alarma geçirdi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde balkondan yükselen dumanı gören vatandaş 'ev yanıyor' diye itfaiyeyi aradı. Gelen itfaiye ekipleri dumanın yakılan mangaldan çıktığını anlayınca geri döndü.

Manavgat'ın Örnek Mahallesi'nde bir evin balkonunda yakılan mangalın çıkardığı duman nedeniyle vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ev yangını ihbarında bulundu. Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Verilen adreste yangını bulamayan itfaiye ve diğer ekipler, çevrede yaptıkları araştırmadan bir sonuç alamadı.

Bu sırada itfaiye ekiplerini gören bir vatandaş sokaktaki dairelerden birinde ikamet edenlerin balkonda mangal yaktıklarını, daha sonra mangalı söndürürken duman çıktığını, ihbarda bulunan vatandaşın dumanı yangın zannetmiş olabileceğini söyledi. Çevrede bir süre daha araştırma yapan ekipler, geri döndü.