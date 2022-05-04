Balkondan düşen 4 yaşındaki Nudem kurtarılamadı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 3'üncü kattaki evlerinin balkonuna çıkan Nudem Kırtay, aşağıda oyun oynayan çocukları izlediği sırada dengesini kaybedip aşağı düştü.

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Küçük kızın beton zemine düştüğünü görenlerin haber vermesiyle polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, ağır yaralı Nudem'i ilk müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Nudem, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Nudem'in cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından doktor olan babası Zeki Kırtay'a teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.