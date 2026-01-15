Balkondan Düşen Kadının Eşi Yargılanıyor - Son Dakika
Balkondan Düşen Kadının Eşi Yargılanıyor

15.01.2026 17:22
Bursa'da bir kadının balkondan düşmesi sonrası eşi Ayhan Y'nin yargılanmasına devam edildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kadının balkondan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin hakkında dava açılan eşinin yargılanmasına devam edildi.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ayhan Y, olayda kayatını kaybeden Özge Y'nin yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, maktulün ölümüne ilişkin adli tıp uzmanı ve fizik mühendisi tarafından düzenlenen raporda, Özge Y'nin "serbest düşme" neticesinde balkondan düştüğünün belirlendiğini ifade etti.

Maktulün yakınları ve avukatları sanığın cezalandırılmasını istedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ise şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

Söz verilen sanık Ayhan Y, hakkındaki suçlamayı reddederek, "Rapordaki alkol oranı yanlıştır. 3 promil üzeri alkollü değildim. Maktul bana iki ilaç kullandığını söylemişti ancak bizzat kullandığını görmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına ve mütalaa hazırlamak üzere dosyanın Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'ndeki bir sitede ikamet eden Özge Y, geçen yıl 7 Temmuz'da evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan eşi Ayhan Y, tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Bursa, Son Dakika

