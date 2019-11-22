Son Dakika Haberleri: Balkondan düşen profesör için hüzünlü tören
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Balkondan düşen profesör için hüzünlü tören

6 saat önce

SAMSUN'da 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Prof. Dr. Emine Coşkun (52) için görev yaptığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi önünde tören düzenlendi.

Balkondan düşen profesör için hüzünlü tören, System.String[]

SAMSUN'da 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Prof. Dr. Emine Coşkun (52) için görev yaptığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi önünde tören düzenlendi.

Olay, dün sabah saatlerinde Atakum ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. İşe gitmek üzere apartmandan çıkan M.O.A., düşme sesi duyması üzerine apartmanın bahçesine yöneldi. 4'üncü katta oturan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nde görevli komşusu Prof. Dr. Emine Coşkun'u yerde hareketsiz yatarken gören M.O.A. durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Coşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖREV YAPTIĞI ÜNİVERSİTE TÖREN

Eğitim Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldıktan sonra otopsisi yapılan Coşkun'un cansız bedeni, sabah saatlerinde tören için görev yaptığı OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi önüne getirildi. Törende, Çoşkun'un ailesi, mesai arkadaşları ve öğrencileri gözyaşlarına boğuldu. Tören alanına babaları Mustafa Coşkun'un koluna girerek gelen kardeşler Ali Tolkun ve Orkun Çoşkun ise annelerinin tabutunun başında büyük üzüntü yaşadı. Törende konuşan Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Kasap, "Emine, bizim için bir mesai arkadaşının ötesinde, güler yüzlü bir dost olarak kalacak. Onu hep öyle hatırlayacağız. Allah mekanını cennet etsin, çok üzgünüz" dedi.

Coşkun'un cenazesi, Giresun'da ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.


Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:32 Kaynak: DHA
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