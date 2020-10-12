Balkonuna konan doğanı elleriyle besleyip doğaya saldı - Son Dakika

Balkonuna konan doğanı elleriyle besleyip doğaya saldı

12.10.2020 11:41
Balkonuna konan doğanı elleriyle besleyip doğaya saldı, System.String[]

ORDU'nun Ünye ilçesinde yaşayan Halil Şentepe (26), evinin balkonunda bitkin halde bulduğu doğangiller familyasından Delice Doğan kuşunu, besleyip, şırınga yardımıyla su içirerek, sağlığına kavuşturdu.

ORDU'nun Ünye ilçesinde yaşayan Halil Şentepe (26), evinin balkonunda bitkin halde bulduğu doğangiller familyasından Delice Doğan kuşunu,  besleyip, şırınga yardımıyla su içirerek, sağlığına kavuşturdu. Şentepe, bakımını yaptığı anları cep telefonu kamerasıyla görüntülediği kuşu, doğaya saldı.

İlçeye bağlı Gölevi Mahallesi'nde yaşayan Halil Şentepe, dün sabah evinin balkonundan gelen kuş sesiyle uyandı. Balkona gittiğinde bitkin haldeki kuşu bulan Şentepe, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) yetkililerine haber verdi. Eve gelen DKMP Ünye Şefi Saygın Yıldırım, nesli tükenmekte olan doğangiller familyasından Delice Doğan olduğu anlaşılan kuşun, aç ve susuz kaldığını tespit etti.Bunun üzerine Halil Şentepe, aç kaldığı için bitkin düştüğü belirlenen kuşu besledi. Şentepe'nin kuşa yiyecek verip, şırınga yardımıyla su içirme anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.  Sağlığına kavuşan ve halk arasında 'Ağaç Doğan'ı olarak da bilinen kuş, doğaya salındı.


Balkonuna konan doğanı elleriyle besleyip doğaya saldı
Balkonuna konan doğanı elleriyle besleyip doğaya saldı
Balkonuna konan doğanı elleriyle besleyip doğaya saldı
Balkonuna konan doğanı elleriyle besleyip doğaya saldı
Balkonuna konan doğanı elleriyle besleyip doğaya saldı
Balkonuna konan doğanı elleriyle besleyip doğaya saldı

Cep Telefonu, Delice, Ünye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Balkonuna konan doğanı elleriyle besleyip doğaya saldı - Son Dakika

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