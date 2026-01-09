Baltacı, Rektör Danışmanı Oldu - Son Dakika
Baltacı, Rektör Danışmanı Oldu

09.01.2026 16:35
Recep Baltacı, ALKÜ Rektör Danışmanı olarak atanarak üniversiteye katkı sağlayacağını açıkladı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Akseki Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Sivil Savunma, İtfaiyecilik Programı Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Recep Baltacı, rektör danışmanı olarak atandı.

Baltacı, yaptığı açıklamada, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ve üniversite yönetimine aldıkları karardan dolayı teşekkür etti.

Baltacı, üniversitenin başarılı çalışmalarına katkıda bulunmak için özverili şekilde çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Kaynak: AA

