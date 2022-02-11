Banaz'da küçükbaş hayvan pazarı çiçek hastalığı nedeniyle kapatıldı - Son Dakika

Uşak'ın Banaz ilçesinde küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı görülmesinden dolayı hayvan pazarı kapatıldı.

Banaz Belediyesi Veteriner Hekimi Hakan Kaya, yaptığı açıklamada ilçe merkezi ve köylerde küçükbaş hayvanlarda görülen çiçek hastalığı sebebiyle cumartesi günleri İslam Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarının küçükbaş bölümünün geçici süre ile kapatıldığını duyurdu.

Aynı gün kurulan büyükbaş bölümünün ise açık olacağı da belirtildi.