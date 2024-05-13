Türkiye düşmanı ABD'li eski senatör Bob Menendez hakim karşısında - Son Dakika
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Türkiye düşmanı ABD'li eski senatör Bob Menendez hakim karşısında

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ABD Kongresinde Türkiye karşıtlığı ve ABD'den Türkiye'ye yapılacak F-16 satışına karşı çıkanların başında gelen eski New Jersey Senatörü Bob Menendez, rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı. Geniş bir rüşvet planına dahil olmakla ilgili suçlamalar yöneltilen ve evindeki aramada altın külçeler ve gizli nakit paralar bulunan Menendez'in, 212 yıla kadar hapis cezası alabileceği tahmin ediliyor.

13.05.2024 20:39  Güncelleme: 22:46
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ABD'de hakkında rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla dava açılan eski Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, New Jersey Senatörü Bob Menendez'in yargılanmasına jüri seçimiyle başlandı. 212 yıla kadar hapis cezası alabileceği tahmin edilen Menendez'in yargılamasının 5 ila 7 hafta sürmesi bekleniyor.

New York Güney Bölge Federal Mahkemesine avukatıyla gelen Menendez, basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadı. 70 yaşındaki senatör, ilk günkü jüri seçimi ve yargılama sürecindeki diğer prosedürler için avukatıyla mahkeme salonunda yerini aldı.

Türkiye düşmanı ABD'li eski senatör Bob Menendez hakim karşısında: 212 yıla kadar hapsi isteniyor
Bob Menendez

YARGILAMA 5 İLA 7 HAFTA ARASINDA SÜRECEK

100'den fazla jüri adayının bulunduğu mahkemede 12 asıl 6 yedek jüri heyeti seçiminden sonra açılış konuşmalarına geçilecek. 16 ayrı suçlamadan hakim karşısına çıkan Menendez'in yargılanmasının 5 ila 7 hafta sürmesi bekleniyor. Hakkındaki iddialardan suçlu bulunması halinde Menendez'in 212 yıla kadar hapis cezası alabileceği ancak daha önce herhangi bir cezası bulunmadığı için bunun çok altında hüküm giymesinin beklendiği kaydediliyor. Menendez, hakkındaki bütün suçlamaları reddederek masum olduğunu iddia etmişti.

MENENDEZ VE EŞİ HAKKINDAKİ RÜŞVET SORUŞTURMASI

New York Güney Bölge Federal Mahkemesine ilk olarak 22 Eylül 2023'te sunulan 39 sayfalık iddianamede, Bob Menendez ve eşi Nadine (Arslanian) Menendez'e, siyasi çıkar karşılığında geniş bir rüşvet planına dahil olmakla ilgili suçlamalar yöneltilmişti. Evindeki aramada bulunan altın külçeler ve gizli nakit paraların yanı sıra Menendez'in özellikle Kongrede yabancı ülkelere yapılacak askeri yardımlar üzerinde söz sahibi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı boyunca Mısır'a resmi yardımlardaki etkisi ile New Jersey'deki Mısır kökenli iş insanları ve firmalarla girdiği ilişkiler, iddianamede dikkati çekmişti.

Türkiye düşmanı ABD'li eski senatör Bob Menendez hakim karşısında: 212 yıla kadar hapsi isteniyor
Bob Menendez

Suçlamaların ertesi gününde Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan Menendez, partisinden ve kamuoyundan gelen baskılara direnerek Kongredeki koltuğundan istifa etmeyeceğini belirtmişti. Menendez hakkında daha sonra da Katar lehine siyasi pozisyonunu kullanarak çıkar sağlamak suçlamasıyla hazırlanan ilk iddianame genişletilmişti.

TÜRKİYE KARŞITLIĞIYLA BİLİNİYOR

Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Menendez, ABD Kongresinde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığıyla biliniyor. Menendez, ABD'den Türkiye'ye yapılacak F-16 satışına karşı çıkanların başında gelirken, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da her fırsatta gündeme getiriyordu. Kasım ayında yapılacak Kongre seçimlerine Demokrat partiden aday olmayacağını açıklayan Menendez'in bağımsız olarak seçimlere girip girmeyeceği ise bilinmiyor.

Türkiye düşmanı ABD'li eski senatör Bob Menendez hakim karşısında: 212 yıla kadar hapsi isteniyor
Bob Menendez
Türkiye düşmanı ABD\'li eski senatör Bob Menendez hakim karşısında
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye düşmanı ABD'li eski senatör Bob Menendez hakim karşısında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Özgür BİÇER: Skın 20 0 Yanıtla
  • Çağatay Kurt: Beter ol 16 1 Yanıtla
  • Gökçen Bilge ÖZDEMİR KARAOĞLU: İlahi adalet 17 0 Yanıtla
  • oktay sayar: adam 300 milyon dolarlık altın almış ,kuyumcu açacak :) 10 0 Yanıtla
  • Ibrahim YILDIRIM: bisi olmaZ 4 0 Yanıtla
  • Mehmet Kurt: paranın kaynağı belli, ermeni ve rum lobisi... 2 0 Yanıtla

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