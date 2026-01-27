Bandırma'da Balkonun Düşen Demans Hastası Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Bandırma'da Balkonun Düşen Demans Hastası Hayatını Kaybetti

Bandırma'da Balkonun Düşen Demans Hastası Hayatını Kaybetti
27.01.2026 12:20
Bandırma'da demans hastası 51 yaşındaki Ali Saçan, balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde balkondan düşen bir kişi yaşamını yitirdi.

Olay, 600 Evler Mahallesi Kocatepe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, demans hastası olduğu öğrenilen 51 yaşındaki Ali Saçan, ikamet ettiği binanın 3. katındaki balkondan henüz bilinmeyen bir nedenle düşerek ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Saçak, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Saçak'ın düşme esnasında çocuklarının evde uyur vaziyette olduğu öğrenilirken, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Demans, Demans, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bandırma'da Balkonun Düşen Demans Hastası Hayatını Kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Bandırma'da Balkonun Düşen Demans Hastası Hayatını Kaybetti - Son Dakika
