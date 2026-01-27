Bandırma\'da Balkonun Düşen Demans Hastası Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde balkondan düşen bir kişi yaşamını yitirdi.

Olay, 600 Evler Mahallesi Kocatepe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, demans hastası olduğu öğrenilen 51 yaşındaki Ali Saçan, ikamet ettiği binanın 3. katındaki balkondan henüz bilinmeyen bir nedenle düşerek ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Saçak, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Saçak'ın düşme esnasında çocuklarının evde uyur vaziyette olduğu öğrenilirken, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR