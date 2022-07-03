Bandırma'da eski eşini vurdu, ardından intihar etti - Son Dakika
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Bandırma'da eski eşini vurdu, ardından intihar etti

03.07.2022 14:43
Bandırma'da eski eşini vurdu, ardından intihar etti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir kişi, eski eşini silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir kişi, eski eşini silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Adam olay yerinde hayatını kaybederken, kadın ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma'da döşemecilik yapan Mustafa Akman ile Günaydın Mahallesi 41 sokakta kuaförlük yapan Esra Altınkaynak (37) bir süre önce evliliklerini bitirmişlerdi. Kurtuluş Caddesi'nde sabah saatlerinde pastaneye ekmek almaya çıkan Esra Altınkaynak (37) arkadan yaklaşan Mustafa Akman'ı (51) görünce bağırmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine belinden silahını çıkaran Akman, Esra Altınkaynak'ı başından vurdu. Akman aynı silahla kendini de vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine güvenlik ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa Akman'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan Esra Altınkaynak ise hastaneye kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Esra Altınkaynak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Döşemecilik yaptığı öğrenilen Mustafa Akman'ın ikinci, Esra Altınkaynak'ın ise dördüncü evliliği olduğu, sonu ölümle biten ilişkide ikilinin çok kısa bir süre evli kaldığı öğrenildi. Savcının olayla ilgili soruşturma başlattı ve cenazeler Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Mustafa Akman, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bandırma'da eski eşini vurdu, ardından intihar etti - Son Dakika

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