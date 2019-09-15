Son Dakika Haberleri: Bandırmaspor: 1-2
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Bandırmaspor: 1-2

1 saat önce

STAT: GaziHAKEMLER: Semih Kurt (xx), Turgut Evran (xx), Gürcan Dönmez (xx)KASTAMONUSPOR 1966: İsmail (x) - Recep (xx), Özgür İleri (xx) (Dk. 64 Recep x), Doğanay (x) (Dk. 79 İlyas x), Metincan (xx), Harun (xx), Yusuf (xx) (Dk.

Bandırmaspor: 1-2, System.String[]

STAT: Gazi
HAKEMLER: Semih Kurt (xx), Turgut Evran (xx), Gürcan Dönmez (xx)
KASTAMONUSPOR 1966: İsmail (x) - Recep (xx), Özgür İleri (xx) (Dk. 64 Recep x), Doğanay (x) (Dk. 79 İlyas x), Metincan (xx), Harun (xx), Yusuf  (xx) (Dk. 53  Berkay x), Faruk (xx), Muhammed (xx), Özgür Yılmaz (xx), Hakan (xx)
BANDIRMASPOR: Hasan (xx) - Rıza (xx), Birhan (xx), Feyyaz (xx), Sinan (xxx), Erkan (xx) (Dk. 65 Yusuf x), Adem  (xx), Abdullah (xx), Hüseyin (xxx), Benhur (xx) (Dk. 79 Samet x) İrfan  (xx) (Dk. 70 Doğan x)
GOLLER: Dk. 63 Harun (Kastamonuspor 1966) - Dk. 34 Sinan, Dk.44 Hüseyin (Bandırmaspor)
SARI KARTLAR: Özgür, İlyas, Faruk (Kastamonuspor 1966) - Erkan, Adem, Feyyaz, Hasan (Bandırmaspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor 1966, kendi sahasında konuk ettiği Bandırmaspor'a 2-1 mağlup oldu.

34'üncü dakikada Bandırmaspor'un kazandığı köşe vuruşunda, top ceza sahası içerisinde İrfan'da kaldı. İrfan'ın kaleye şutunda top Sinan'ın önüne düştü. Kaleci ile karşı karşıya kalan Sinan topu ağlara gönderdi: 0-1.
44'üncü dakikada Bandırmaspor atağında, Benhur topu sağdan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte topla buluşan Hüseyin Bak, boş pozisyonda topu ağlara gönderdi: 0-2.
63'üncü dakikada  Kastamonuspor1966 atağında, Harun'un ceza yayı üzerinden sert şutu kaleci Hasan'ın uzanamayacağı köşeden ağlarla buluştu: 1-2.
Karşılaşmada Bandırmaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.


Kastamonuspor, Özgür İleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 06:10 Kaynak: DHA
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