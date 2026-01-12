Bandırmaspor Abdulkadir Parmak'ı Transfer Etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, tecrübeli orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna kattı.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, orta sahada oynayan Abdulkadir Parmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Abdulkadir Parmak'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Bandırmasporumuz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
