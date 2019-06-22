Son Dakika Haberleri: Bandırmaspor'da başkanlığa yeniden Göksel Karlahan seçildi
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Bandırmaspor'da başkanlığa yeniden Göksel Karlahan seçildi

26 dakika önce

TFF 2.Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da gerçekleştirilen seçimle genel kurulda başkanlık görevine Göksel Karlahan yeniden getirildi.

Bandırmaspor'da başkanlığa yeniden Göksel Karlahan seçildi, System.String[]
TFF 2.Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da gerçekleştirilen seçimle genel kurulda başkanlık görevine Göksel Karlahan yeniden getirildi.
Barış Manço Kültür Merkezi'nde yapılan kongre saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tek listeyle gidilen kongrede Göksel Karlahan başkanlığındaki yönetim kurulu, Onur Göçmez, Serdar Kuter, Emre Ertürk, Merve Kınık Öztürk, Yunus Emre Karahan, Mustafa Der, Mülki İnci, Özgür Kızıllar, Özgün Eren, Namık Havutça, Muhittin Çakıroğlu, Soner Koçoğlu ve Mehmet Özbay'dan oluştu.
Karlahan, kongrede yaptığı konuşmada, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacaklarını belirterek, bordo-beyazlı kulübü hak ettikleri yere getireceklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:53 Kaynak: AA
Barış Manço, Mehmet Özbay, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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